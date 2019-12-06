«Лестер» готовит новый контракт Роджерсу

«Лестер» намерен предложить главному тренеру команды Брендану Роджерсу новый контракт. Об этом сообщает The Telegraph.

Нынешнее соглашение с «Лестером» в размере € 7 млн в год Роджерс подписал 10 месяцев назад, а сумма отступных североирландца составляет более € 15 млн. Руководство «Лестера» хочет исключить интерес «Арсеналу» к своему наставнику, предложив новый контракт. Потенциальное соглашение принесёт Роджерсу значительное повышение зарплаты в качестве вознаграждения за его первые 10 месяцев и, вероятно, будет включать ещё крупную сумму отступных, если другие клубы захотят переманить бывшего тренера «Ливерпуля» и «Селтика».

В этом сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» занимает второе место. Подопечные Брендана Роджерса набрали 35 очков в 15 турах. Следующий матч команда проведёт с «Астон Виллой» в гостях. Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря.