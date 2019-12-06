Бэйл может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы бедра
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рискует пропустить матч с «Барселоной» из-за проблем с задней поверхностью бедра. Об этом сообщает ЕSPN.
Ожидается, что Бэйл пропустит следующие две игры мадридской команды. Он не тренировался с одноклубниками в течение последних трёх дней, а проводил индивидуальные занятия и лёгкие восстановительных упражнениях в тренировочном комплексе клуба. Ранее стало известно, что форвард команды Эден Азар и защитник Марсело также могут пропустить матч с каталонским клубом.
Гарет Бэйл принял участие в 8 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. Он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск.
Азар не поможет «Реалу» в матче с «Барселоной», участие Марсело под вопросом
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