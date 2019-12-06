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Главный тренер сборной Бельгии сравнил Азара с Майклом Джорданом

Главный тренер сборной Бельгии сравнил Азара с Майклом Джорданом
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара.

«Я думаю, что Азар может выиграть «Золотой мяч». В нём есть задатки победителя, и он полностью заслуживает эту награду. Он не просто так на неё номинируется. Он доказывал это в «Челси» и во Франции. А иностранцу непросто быть в том проекте, где стоит задача выиграть чемпионат.

Азар — игрок последнего паса, он Майкл Джордан от футбола», — приводит слова Мартинеса Goal со ссылкой на Cadena SER.

Эден Азар в этом сезоне принял участие в 8 матчах чемпионата Испании. Игрок сборной Бельгии смог забить один гол и отметиться тремя результативными передачами. Нападающий не примет участия в матче «Реала» с «Барселоной», который состоится 18 декабря, из-за травмы.

Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»
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