Источник: «Реал» не будет покупать Погба в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ещё не определился со своим будущем в клубе, но интересующийся им мадридский «Реал» не будет приобретать его в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на Onda Cero.
Слухи о возможном уходе француза из стана «красных дьяволов» ходят с прошлого лета, когда игрока сватали в «Ювентус» и «Реал». Сам полузащитник в июле сказал, что мечта каждого футболиста играть за «Реал» и что он ищет нового вызова. Ранее появилась информация, что Погба больше никогда не сыграет в футболке «Манчестер Юнайтед». Однако, как сообщает источник, мадридский клуб не планирует приглашать в клуб француза в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в 5 матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.
- 6 декабря 2019
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