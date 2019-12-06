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Источник: «Реал» не будет покупать Погба в январе

Источник: «Реал» не будет покупать Погба в январе
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ещё не определился со своим будущем в клубе, но интересующийся им мадридский «Реал» не будет приобретать его в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на Onda Cero.

Слухи о возможном уходе француза из стана «красных дьяволов» ходят с прошлого лета, когда игрока сватали в «Ювентус» и «Реал». Сам полузащитник в июле сказал, что мечта каждого футболиста играть за «Реал» и что он ищет нового вызова. Ранее появилась информация, что Погба больше никогда не сыграет в футболке «Манчестер Юнайтед». Однако, как сообщает источник, мадридский клуб не планирует приглашать в клуб француза в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в 5 матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.

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