«Ливерпуль» отправит четырёх игроков на клубный ЧМ сразу после матча Кубка лиги

«Ливерпуль» намерен задействовать в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой» нескольких футболистов, вошедших в заявку команды на клубный чемпионат мира, сообщает Evening Standard.
По информации издания, защитник Неко Уильямс, полузащитники Кёртис Джонс и Харви Эллиот, а также нападающий Риан Брустер смогут побывать на двух встречах мерсисайдцев в течение 24 часов. 17 декабря они выйдут на поле против «Астон Виллы», после чего на самолёте отправятся в Катар, где уже на следующий день красные сыграют в полуфинале клубного чемпионата мира.
Отмечается, что такое решение принял главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист посчитал, что его юным подопечным будет полезно получить игровую практику и при этом побыть с командой во время борьбы за трофей.
- 6 декабря 2019
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