«Барселона» открывает официальную спортивную школу в Москве

Футбольная школа «Барселоны» открывает официальный спортивный комплекс в Москве.



8 декабря 2019 года в 10:00 по адресу: г.Москва, Ходынский бульвар, д.4, состоится открытие спортивного комплекса официальной школы футбольного клуба «Барселона» – BARÇA Academy Moscow. Мероприятие пройдёт при активной поддержке правительства Москвы и Российского футбольного союза. Мероприятие должен посетить президент РФС Александр Дюков.



На пресс-конференции будут обсуждены темы развития детско-юношеского футбола в России и коммерческих футбольных академий в общей системе воспитания футболистов.



Программа открытия:

10:00 – торжественное открытие.

10:30 – пресс-конференция.

11:00 – фуршет.

12:00 – начало турнира BARÇA Academy.