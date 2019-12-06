«Барселона» открывает официальную спортивную школу в Москве
Футбольная школа «Барселоны» открывает официальный спортивный комплекс в Москве.
8 декабря 2019 года в 10:00 по адресу: г.Москва, Ходынский бульвар, д.4, состоится открытие спортивного комплекса официальной школы футбольного клуба «Барселона» – BARÇA Academy Moscow. Мероприятие пройдёт при активной поддержке правительства Москвы и Российского футбольного союза. Мероприятие должен посетить президент РФС Александр Дюков.
На пресс-конференции будут обсуждены темы развития детско-юношеского футбола в России и коммерческих футбольных академий в общей системе воспитания футболистов.
Программа открытия:
10:00 – торжественное открытие.
10:30 – пресс-конференция.
11:00 – фуршет.
12:00 – начало турнира BARÇA Academy.
- 6 декабря 2019
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