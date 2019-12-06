Агент Слуцкого объяснил срыв переговоров с АЕКом

Агент Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле назвал причины срыва переговоров бывшего тренера «Витесса» с греческий АЕКом.
«Да, это правда, что АЕК был заинтересован в Леониде. Конечно, мы выслушали их предложение, так как это большой клуб, но Леонид только что закончил тренировать «Витесс». Он должен всё обдумать, прежде чем принимать решение по следующему шагу в своей карьере», — сказал Эмиле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Слуцкий объявил об уходе из «Витесса» после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».
- 6 декабря 2019
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