«Кого вы называете расистами?» Газета назвала критику за обложку самосудом

Итальянское издание Corriere dello Sport гневно отреагировало на обвинения в расизме за свой заголовок вчерашнего номера.

Вчера, 5 декабря, итальянская газета вышла с изображением нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Чёрная пятница».



Пятничный выпуск спортивной газеты собирается нанести себе ещё больший ущерб неудачным выбором слов.



«Кого вы называете расистами? Самосуд над газетой, которая на протяжении века защищала свободу и равенство», — гласит заголовок нового номера.



«Чёрная пятница» — это для тех, кто хочет и может понимать это. Это лишь восхваление различий и гордость ими. Вы либо не можете понять это, либо не хотите. Невинный заголовок, хорошо аргументированный автором, превращается в яд у тех, кто полон яда внутри», — приводит слова главного редактора газеты Football Italia.