«Кого вы называете расистами?» Газета назвала критику за обложку самосудом

Итальянское издание Corriere dello Sport гневно отреагировало на обвинения в расизме за свой заголовок вчерашнего номера.
Вчера, 5 декабря, итальянская газета вышла с изображением нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Чёрная пятница».
Пятничный выпуск спортивной газеты собирается нанести себе ещё больший ущерб неудачным выбором слов.
«Кого вы называете расистами? Самосуд над газетой, которая на протяжении века защищала свободу и равенство», — гласит заголовок нового номера.
«Чёрная пятница» — это для тех, кто хочет и может понимать это. Это лишь восхваление различий и гордость ими. Вы либо не можете понять это, либо не хотите. Невинный заголовок, хорошо аргументированный автором, превращается в яд у тех, кто полон яда внутри», — приводит слова главного редактора газеты Football Italia.
- 6 декабря 2019
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