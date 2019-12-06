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«Кого вы называете расистами?» Газета назвала критику за обложку самосудом

«Кого вы называете расистами?» Газета назвала критику за обложку самосудом
Футбол / Италия 0

Итальянское издание Corriere dello Sport гневно отреагировало на обвинения в расизме за свой заголовок вчерашнего номера.

Вчера, 5 декабря, итальянская газета вышла с изображением нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Чёрная пятница».

Пятничный выпуск спортивной газеты собирается нанести себе ещё больший ущерб неудачным выбором слов.

«Кого вы называете расистами? Самосуд над газетой, которая на протяжении века защищала свободу и равенство», — гласит заголовок нового номера.

«Чёрная пятница» — это для тех, кто хочет и может понимать это. Это лишь восхваление различий и гордость ими. Вы либо не можете понять это, либо не хотите. Невинный заголовок, хорошо аргументированный автором, превращается в яд у тех, кто полон яда внутри», — приводит слова главного редактора газеты Football Italia.

Газета ответила на критику обложки «Чёрная пятница» с Лукаку и Смоллингом
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