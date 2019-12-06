В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал сложившуюся в последние дни ситуацию с футбольными болельщиками.
«Мы видели сообщения на этот счёт, мы не полагаем, что ситуация серьёзная и чем-то чревата. Были определённые происшествия, есть спортивные власти и Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом.
Что касается участия следственных органов в решении вопросов с болельщиками, они вмешиваются, когда футбольные болельщики причастны к правонарушениям, что было ранее неоднократно», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».
Ранее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков принять участие в акции, заключающейся в уходе со стадиона на всех матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
- 6 декабря 2019
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