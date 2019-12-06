Трансферный бан «Челси» сокращён. Клуб сможет усилиться в январе

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте объявил о пересмотре санкций в отношении лондонского «Челси» со стороны ФИФА.
По итогам пересмотра дела запрет на трансферы, наложенный на английский клуб в этом году и рассчитанный на два трансферных окна, был сокращён до одного периода. Таким образом, «Челси» сможет приобретать футболистов уже в январе следующего года. Также был вдвое сокращён штраф в отношении клуба, который теперь составляет € 273,4 тыс.
Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в зимнее трансферное окно.
Напомним, трансферный запрет был наложен на «Челси» из-за неоднократных нарушений при переходах юных футболистов. Из-за бана клуб не купил ни одного игрока перед началом нынешнего сезона.
- 6 декабря 2019
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