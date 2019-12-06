Газзаев объяснил, почему выступает за продажу пива на стадионах

Заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев высказался об оскорблениях на стадионах и возможном снятии запрета на продажу пива во время матчей.



«Я крайне негативно отношусь к оскорблениям с трибун стадионов – что в отношении других болельщиков, что в отношении футболистов. Сегодня футболист может приносить пользу своему клубу и сборной и доставлять радость болельщикам, а завтра – играть в другой команде и провести не самый убедительный матч. Иногда может просто не повезти: фортуна – это тоже очень важная вещь в футболе. Очень неприятно, что некоторые болельщики сразу переходят к оскорблениям, не пытаясь понять футболиста и не осознавая, что чувствует он сам, когда у него что-то не получается. Ещё хуже, когда болельщики изливают своё недовольство оскорблениями в нецензурной форме. А ведь на стадион ходят семьи с детьми!



Конечно, дело в культуре боления. Я считаю, что нужно весь матч поддерживать свою команду, независимо от того, выиграла она или проиграла. Как футболист и тренер, я могу абсолютно точно сказать, что негатив на трибунах передаётся спортсменам и деморализует их: причём не только своим, но и чужим. Поверьте мне, ни один футболист или тренер в мире не хочет проиграть или играть плохо, а оскорбления способствуют именно этому. Зачем портить зрелище и себе, и другим людям?



После чемпионата мира многим клубам достались комфортабельные стадионы, на которые стали массово приходить семьями. Футбол постепенно становится частью жизни людей, постоянной формой их досуга. Новая инфраструктура позволяет проводить не только футбольные матчи, но и концерты, праздники и многое другое. Люди приходят сюда отдыхать, а организованный мат может превратить прекрасный выходной день с семьёй в настоящий кошмар. Такое поведение не красит ни команду, ни болельщиков, ни наш футбол и отбивает у людей желание проводить время на стадионах. Безусловно, клубы должны более тесно работать со своей аудиторией, чтобы пресекать подобные проявления в будущем.



С другой стороны, взаимодействие с болельщиками – это далеко не только вопрос ограничений. Я хочу, чтобы зрители комфортнее чувствовали себя на трибунах и лучше болели за свои команды, поэтому выступаю за возвращение пива на стадионы. Во время чемпионата мира оно активно продавалось, и я не помню, чтобы возникали какие-то проблемы. Стадионы устроены так, что камеры просматривают каждый сектор и служба безопасности может оперативно вычислить нарушителей. Деньги, вырученные от продажи пива, можно будет направлять на развитие самих клубов и детско-юношеского футбола. Эта практика существует во всём мире, и я считаю, что мы должны идти по пути самофинансирования профессиональных команд», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комитет Госдумы рекомендовал законопроект о продаже пива на стадионах