Ефремов: думал, что ничего нет хуже наших ментов, а есть — Эдгард Запашный

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов раскритиковал руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного за его высказывание о футбольных болельщиках.



Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.



«Слава богу, что нами не руководит Эдгард Запашный. Видите, как удивительно. Я думал, что ничего нет хуже наших ментов, а вот на самом деле есть – Эдгард Запашный», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Э. Запашный — о мате на трибунах: ввёл бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков