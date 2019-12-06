Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ефремов: думал, что ничего нет хуже наших ментов, а есть — Эдгард Запашный

Ефремов: думал, что ничего нет хуже наших ментов, а есть — Эдгард Запашный
Футбол / РПЛ 0

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов раскритиковал руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного за его высказывание о футбольных болельщиках.

Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.

«Слава богу, что нами не руководит Эдгард Запашный. Видите, как удивительно. Я думал, что ничего нет хуже наших ментов, а вот на самом деле есть – Эдгард Запашный», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Э. Запашный — о мате на трибунах: ввёл бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019