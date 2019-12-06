Ефремов: думал, что ничего нет хуже наших ментов, а есть — Эдгард Запашный
Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов раскритиковал руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного за его высказывание о футбольных болельщиках.
Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.
«Слава богу, что нами не руководит Эдгард Запашный. Видите, как удивительно. Я думал, что ничего нет хуже наших ментов, а вот на самом деле есть – Эдгард Запашный», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Э. Запашный — о мате на трибунах: ввёл бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков
- 6 декабря 2019
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