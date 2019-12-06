Аршавин посоветовал Слуцкому возглавить «Сочи»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал бывшему главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
«Я слышал о «Динамо» и «Рубине». Но я бы посоветовал ехать в «Сочи». Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед. АЕК — не та Европа, которая была до этого, не Нидерланды с Англией. Мне кажется, лучше поработать в РПЛ, чем в АЕК», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Слуцкий объявил об уходе из «Витесса» после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».
- 6 декабря 2019
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