«Арсенал» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:30
Сегодня, 6 декабря, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тульский «Арсенал» примет «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Арсенал» на «Чемпионате».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами будут Алексей Лунев и Арам Петросян. Резервный рефери – Алексей Амелин
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ
- 6 декабря 2019
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