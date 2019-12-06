Роджерс продлил контракт с «Лестером» до 2025 года

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс продлил контракт с клубом до 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт клуб.

«Когда я принял решение приехать сюда, это было связано с тем, что я хотел попробовать себя в этом направлении и помочь клубу в непростой ситуации. Сейчас я хочу добавить что-то новое и помочь клубу построить хорошую команду на будущее.

А болельщикам клуба я могу только сказать спасибо за то, что вы приняли меня и моих сотрудников в свой клуб и поверили в нашу работу. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы принести успех «Лестер Сити» на многие годы вперёд», — приводит слова Роджерса официальный сайт клуба.

В этом сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» занимает второе место. Подопечные Брендана Роджерса набрали 35 очков в 15 турах. Следующий матч команда проведёт с «Астон Виллой» в гостях. Встреча состоится послезавтра, 8 декабря.