Роджерс продлил контракт с «Лестером» до 2025 года

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс продлил контракт с клубом до 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт клуб.
«Когда я принял решение приехать сюда, это было связано с тем, что я хотел попробовать себя в этом направлении и помочь клубу в непростой ситуации. Сейчас я хочу добавить что-то новое и помочь клубу построить хорошую команду на будущее.
А болельщикам клуба я могу только сказать спасибо за то, что вы приняли меня и моих сотрудников в свой клуб и поверили в нашу работу. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы принести успех «Лестер Сити» на многие годы вперёд», — приводит слова Роджерса официальный сайт клуба.
В этом сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» занимает второе место. Подопечные Брендана Роджерса набрали 35 очков в 15 турах. Следующий матч команда проведёт с «Астон Виллой» в гостях. Встреча состоится послезавтра, 8 декабря.
- 6 декабря 2019
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:01
-
16:54
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:15
-
15:10
-
15:04
-
14:47
-
14:28
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:29
-
13:26
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
12:15
-
12:00
-
11:27
-
11:15