«Зенит» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 декабря в 19:30

Сегодня, 6 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» примет «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Его ассистентами будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



После 18 туров «Зенит», набрав 42 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» на 8 очков. «Динамо» (24) располагается на шестой строчке.



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