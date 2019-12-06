«Арсенал» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 6 декабря, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тульский «Арсенал» примет «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами будут Алексей Лунёв и Арам Петросян. Резервный рефери – Алексей Амелин.

Тульский «Арсенал» занимает седьмое место в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне, набрав 22 очка в 18 турах. Московский клуб располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата с 34 очками.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.