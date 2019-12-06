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«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Зенит» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

«Зенит» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 19:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» примет «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Его ассистентами будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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