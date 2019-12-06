Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в английской Премьер-лиге сезона-2019/20. В их число вошли Нуну Эшпириту Санту, Юрген Клопп, Брендан Роджерс и Крис Уайлдер.
Болельщики могут проголосовать за лучшего, по их мнению, игрока на сайте Премьер-лиги. Чтобы определить победителя ноября, голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.
На лучшего тренера месяца номинированы:
1. Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») — 2 победы и 1 ничья в 3 матчах
2. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 4 победы в 4 матчах
3. Брендан Роджерс («Лестер») — 3 победы в 3 матчах
4. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») — 1 победа и 2 ничьи в 3 матчах
Лучшим тренером октября в английской Премьер-лиге стал наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Стали известны претенденты на приз лучшему игроку ноября в АПЛ
- 6 декабря 2019
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:01
-
16:54
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:15
-
15:10
-
15:04
-
14:47
-
14:28
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:29
-
13:26
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
12:15
-
12:00
-
11:27
-
11:15
Партнерский контент