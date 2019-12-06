Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в английской Премьер-лиге сезона-2019/20. В их число вошли Нуну Эшпириту Санту, Юрген Клопп, Брендан Роджерс и Крис Уайлдер.

Болельщики могут проголосовать за лучшего, по их мнению, игрока на сайте Премьер-лиги. Чтобы определить победителя ноября, голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.

На лучшего тренера месяца номинированы:

1. Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») — 2 победы и 1 ничья в 3 матчах



2. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 4 победы в 4 матчах



3. Брендан Роджерс («Лестер») — 3 победы в 3 матчах



4. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») — 1 победа и 2 ничьи в 3 матчах

Лучшим тренером октября в английской Премьер-лиге стал наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.