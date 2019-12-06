Фанаты «Зенита» покинут стадион на 40-й минуте матча с «Динамо» в знак протеста

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» в социальной сети «ВКонтакте» сообщило об акции на предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на чемпионат мира или чемпионат Европы, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!
В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!» — говорится в заявлении «Ландскроны».
Ранее о проведении схожей акции объявила «Фратрия», фанатское объединение «Спартака».
- 6 декабря 2019
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