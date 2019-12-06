Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Зенита» покинут стадион на 40-й минуте матча с «Динамо» в знак протеста

Фанаты «Зенита» покинут стадион на 40-й минуте мат
Фанаты «Зенита» покинут стадион на 40-й минуте матча с «Динамо» в знак протеста
Футбол / РПЛ 0

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» в социальной сети «ВКонтакте» сообщило об акции на предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на чемпионат мира или чемпионат Европы, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!

В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!» — говорится в заявлении «Ландскроны».

Ранее о проведении схожей акции объявила «Фратрия», фанатское объединение «Спартака».

«Фратрия» призвала фанатов покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019