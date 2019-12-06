«Челси» выделил на зимние трансферы € 177 млн и следит за пятью игроками

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сможет рассчитывать на усиление состава в зимнее трансферное окно.
Сегодня, 6 декабря, спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что по итогам пересмотра санкций в отношении лондонского клуба, наложенных ранее ФИФА, запрет на трансферы был сокращён в два раза. Таким образом, вместо двух трансферных окон синие обязаны пропустить лишь одно, что они уже сделали.
Как сообщает The Telegraph, руководство «Челси» выделит Лэмпарду внушительные £ 150 млн (€ 177 млн) на январские трансферы. Клуб хочет усилить позиции центрального и флангового нападающего, а также центрального и флангового защитника. В настоящее время синие следят за такими игроками, как Мусса Дембеле («Лион»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Чилвел («Лестер Сити») и Натан Аке («Борнмут»).
- 6 декабря 2019
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