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Тихонов обратился к фанатам после заявления «Фратрии»

Тихонов обратился к фанатам после заявления «Фратрии»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов обратился к фанатам после заявления объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».

«Меня как человека, отдавшего футболу большую часть своей жизни, конечно же, беспокоит то, что происходит на трибунах. Я считаю, что у всего должны быть свои правила: как на поле для игроков, так и на стадионе для болельщиков.

Например, люди, когда приходят в театр или оперу и смотрят за игрой актёров, придерживаются определённых правил поведения. Но это не значит, что они не поддерживают и не чувствуют тех, кто на сцене. Так же и с футболом. Мне очень хочется, чтобы российский футбол и все его участники создавали атмосферу праздника для города, области, страны. Футбол уникален — он может объединять, казалось бы, необъединяемое: разный пол, возраст, цвет кожи, профессии, вероисповедание. Сейчас у людей не так много поводов объединяться в радости. Давайте чаще думать об этом на стадионах», — цитирует Тихонова «RT на русском».

«Фратрия» призвала фанатов покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ
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