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Зидан: не буду запрещать Бэйлу играть в гольф

Зидан: не буду запрещать Бэйлу играть в гольф
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выступил на пресс-конференции накануне домашнего матча 16-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».

«Травма Эдена Азара — это удар, но нам нужно с этим смириться. Его повреждение оказалось более серьёзным, чем мы предполагали. Надеюсь, он скоро вернётся. То же касается Марсело и Гарета Бэйла. Не хочу, чтобы кто-то был травмирован.

Бэйл получил травму в матче с «Алавесом». Потом у нас было два выходных, а когда вернулись к тренировкам, он снова почувствовал боль. Именно поэтому Гарет не работал с командой.

Стану ли я запрещать своим футболистам играть в гольф? Нет. Ни Бэйлу, ни кому-либо другому. Они все взрослые люди и сами знают, как должны поступать», — приводит слова Зидана AS.

Матч «Реал» — «Эспаньол» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завтра, 7 декабря, начало — в 15:00 мск.

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