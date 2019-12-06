«Арсенал» — «Локомотив»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Кангва, Тудорие, Банда.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов.