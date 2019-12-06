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«Здесь ломают кости». Болельщики устроили флешмоб на странице Цирка Запашных

«Здесь ломают кости». Болельщики устроили флешмоб на странице Цирка Запашных
Футбол / РПЛ 0

Болельщики начали оставлять негативные отзывы о Цирке братьев Запашных. Ранее Эдгард Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.

Напомним, перед и во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся 1 декабря в Санкт-Петербурге, была задержана часть болельщиков красно-белых. Фанаты этих двух клубов, а также «Локомотива», «Динамо» и «Арсенала» уже заявили, что на встречах 19-го тура чемпионата страны проведут акции в поддержку задержанных.

Фанаты «Локомотива», «Арсенала» и «Динамо» покинут стадионы на 30-й минуте
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