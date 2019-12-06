Глава клуба фанатов «Торпедо»: мы тоже поддержали бы акцию протеста

Руководитель клуба болельщиков московского «Торпедо» Василий Петраков прокомментировал акции протеста против действий полиции, которые анонсировали фанаты российских футбольных команд.
«Нужно как-то показать, что фанаты едины. И несмотря на то что есть какие-то противоречия между фанатскими движениями, это правильно, что люди показывают своё единство. По одному нас просто переломают.
Если есть закон, его надо исполнять, а если что-то делается противозаконно, а ребят просто забирают без причины — с таким надо что-то делать. У нас тоже ребят выводят, без суда и следствия дают год, два или три без посещения матчей. Мы подаём на это кассации, пытаемся отменить все решения. Там даже на видеозаписях другие люди, а нам говорят, что мы ничего не знаем, нам вот этих привели. Мы смотрим видео, боремся за каждого болельщика.
Фанатский мир показывает, что безразлично на такое никто не будет смотреть. Да и на самом деле правильно, что на 30-й минуте уходят. Люди пришли и всё равно поддержали свою команду. Если бы «Торпедо» сейчас играло и не было перерыва, то я думаю, что мы бы тоже поддержали данную акцию», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 6 декабря 2019
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