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«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«20 лет в движе». Баннер болельщиков «Зенита» перед матчем с «Динамо»

«20 лет в движе». Баннер болельщиков «Зенита» перед матчем с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Зенита» вывесили баннер перед домашним матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«20 лет в движе», — написано на баннере фанатов сине-бело-голубых.

Баннер болельщиков «Зенита»

Баннер болельщиков «Зенита»

Фото: Анатолий Романов, «Чемпионат»

Матч «Зенит» — «Динамо» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 12-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе клуба из Санкт-Петербурга 42 очка. «Динамо» (24) занимает шестое место.

Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

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