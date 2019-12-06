«20 лет в движе». Баннер болельщиков «Зенита» перед матчем с «Динамо»

Болельщики «Зенита» вывесили баннер перед домашним матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«20 лет в движе», — написано на баннере фанатов сине-бело-голубых.
Баннер болельщиков «Зенита»
Фото: Анатолий Романов, «Чемпионат»
Матч «Зенит» — «Динамо» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 12-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе клуба из Санкт-Петербурга 42 очка. «Динамо» (24) занимает шестое место.
Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
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