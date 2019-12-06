Бэйл побил собственный рекорд по травмам

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл получил травму подколенного сухожилия, из-за которой он не сможет принять участие в предстоящих матчах с «Эспаньолом» и «Брюгге».

Как сообщает AS, это повреждение стало для Бэйла уже 25-м с момента перехода в «Реал» в 2013 году. За шестилетний период в лондонском «Тоттенхэм Хотспур» форвард получил на одну травму меньше. Таким образом, валлиец побил собственный рекорд по этому показателю.

В «Реале» Гарет пропустил уже 90 матчей. В «Тоттенхэме» 30-летний футболист не смог принять участие в 120 встречах.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах испанской Примеры. В Лиге чемпионов валлиец провёл 2 встречи, но не отметился забитыми мячами или голевыми пасами.