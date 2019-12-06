62-летняя фанатка сделала 38 татуировок, посвящённых Моуринью
62-летняя болельщица по имени Вив Бодикоут сделала 38 татуировок, посвящённых главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.
В интервью женщина рассказала, что потратила на наколки несколько тысяч фунтов стерлингов. «Почти уверена, что за последние годы потратила несколько тысяч фунтов на татуировки с Жозе Моуринью. На самом деле это стоило того, потому что я очень сильно люблю его. И я готова потратить ещё больше на эти цели. На самом деле я уже думаю о том, какая из татуировок будет следующей и кто её сделает для меня», — приводит слова Бодикоут The Sun.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Sun Sport.
Главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Моуринью был назначен 20 ноября после увольнения Маурисио Почеттино.
Моуринью – о поведении болельщиков «Манчестер Юнайтед»: то, что я и ожидал
Читайте также
- 6 декабря 2019
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:25
-
21:25
-
21:22
-
21:09
-
21:08
-
20:56
-
20:54
-
20:46
-
20:31
-
20:24
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:46
-
19:36
-
19:35
-
19:33
-
19:11
-
19:10
-
18:55
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:27
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:01
-
16:54
Партнерский контент