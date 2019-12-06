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62-летняя фанатка сделала 38 татуировок, посвящённых Моуринью

62-летняя фанатка сделала 38 татуировок, посвящённых Моуринью
Футбол / Англия 0

62-летняя болельщица по имени Вив Бодикоут сделала 38 татуировок, посвящённых главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

В интервью женщина рассказала, что потратила на наколки несколько тысяч фунтов стерлингов. «Почти уверена, что за последние годы потратила несколько тысяч фунтов на татуировки с Жозе Моуринью. На самом деле это стоило того, потому что я очень сильно люблю его. И я готова потратить ещё больше на эти цели. На самом деле я уже думаю о том, какая из татуировок будет следующей и кто её сделает для меня», — приводит слова Бодикоут The Sun.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Sun Sport.

Главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Моуринью был назначен 20 ноября после увольнения Маурисио Почеттино.

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