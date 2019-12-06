Фанаты покинули матч «Арсенал» — «Локомотив» на 30-й минуте
Фанаты покинули матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» на 30-й минуте. Встреча проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Со стадиона ушли фанатские объединения, которые ранее анонсировали, что присоединятся к акции протеста против действий правоохранительных органов. При этом многие болельщики остались на арене. Однако с уходом части фанатов на стадионе стало заметно тише.
Напомним, в минувшие выходные перед игрой 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0) в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов массово задерживали фанатов красно-белых.
Фанаты «Локомотива», «Арсенала» и «Динамо» покинут стадионы на 30-й минуте
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