Дзюба вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки РПЛ

Форвард «Зенита» Артём Дзюба, забив мяч в ворота «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки чемпионата страны. На счету 31-летнего нападающего стало 11 забитых мячей.
На 45+1-й минуте встречи Сердар Азмун откликнулся на передачу к левому краю штрафной, далее отыграл на Олега Шатова, тот сделал мягкий заброс в центр, где Дзюба принял мяч на грудь, развернулся и пробил — мяч рикошетом от дальней штанги залетел в ворота.
Главными преследователями Дзюбы в споре бомбардиров являются Эльдор Шомуродов из «Ростова» и Александр Соболев из «Крыльев Советов», в активе которых по 10 результативных ударов.
Дзюба лидирует в РПЛ также по показателю «гол+пас». Кроме того, в его активе 9 результативных передач.
- 6 декабря 2019
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:25
-
21:25
-
21:22
-
21:09
-
21:08
-
20:56
-
20:54
-
20:46
-
20:31
-
20:24
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:46
-
19:36
-
19:35
-
19:33
-
19:11
-
19:10
-
18:55
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:27
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:01
-
16:54