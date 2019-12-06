Дзюба вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки РПЛ

Форвард «Зенита» Артём Дзюба, забив мяч в ворота «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки чемпионата страны. На счету 31-летнего нападающего стало 11 забитых мячей.

На 45+1-й минуте встречи Сердар Азмун откликнулся на передачу к левому краю штрафной, далее отыграл на Олега Шатова, тот сделал мягкий заброс в центр, где Дзюба принял мяч на грудь, развернулся и пробил — мяч рикошетом от дальней штанги залетел в ворота.

Главными преследователями Дзюбы в споре бомбардиров являются Эльдор Шомуродов из «Ростова» и Александр Соболев из «Крыльев Советов», в активе которых по 10 результативных ударов.

Дзюба лидирует в РПЛ также по показателю «гол+пас». Кроме того, в его активе 9 результативных передач.