Болельщики «Зенита» ушли с матча с «Динамо» на 40-й минуте

Фанаты «Зенита» покинули стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где сейчас проходит встреча 19-го тура с московским «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
На 40-й минуте матча болельщики переодели футболки и начали уходить. Они также скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров» и сняли баннер с надписью «Вираж».
Фанатская трибуна на «Газпром Арене»
Фото: Анатолий Романов, «Чемпионат»
Таким образом фанаты сине-бело-голубых выразили недовольство действиями правоохранительных органов, которые в минувшие выходные массово задерживали поклонников московского «Спартака» в Санкт-Петербурге.
«Зенит» и «Динамо» ушли на перерыв при счёте 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 6 декабря 2019
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:25
-
21:25
-
21:22
-
21:09
-
21:08
-
20:56
-
20:54
-
20:46
-
20:31
-
20:24
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:46
-
19:36
-
19:35
-
19:33
-
19:11
-
19:10
-
18:55
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:27
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:01
-
16:54