Болельщики «Зенита» ушли с матча с «Динамо» на 40-й минуте

Фанаты «Зенита» покинули стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где сейчас проходит встреча 19-го тура с московским «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

На 40-й минуте матча болельщики переодели футболки и начали уходить. Они также скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров» и сняли баннер с надписью «Вираж».

Фанатская трибуна на «Газпром Арене» Фото: Анатолий Романов, «Чемпионат»

Таким образом фанаты сине-бело-голубых выразили недовольство действиями правоохранительных органов, которые в минувшие выходные массово задерживали поклонников московского «Спартака» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Динамо» ушли на перерыв при счёте 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.