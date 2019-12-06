Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Запашного

Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Запашного
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского «Локомотива» на выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» скандировали оскорбительные кричалки в адрес дрессировщика Эдгарда Запашного.

Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.

Матч «Арсенал» — «Локомотив» сейчас проходит в Туле на стадионе «Арсенал». К 80-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица российского первенства сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

«Здесь ломают кости». Болельщики устроили флешмоб на странице Цирка Запашных
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019