Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Запашного

Болельщики московского «Локомотива» на выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» скандировали оскорбительные кричалки в адрес дрессировщика Эдгарда Запашного.

Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.

Матч «Арсенал» — «Локомотив» сейчас проходит в Туле на стадионе «Арсенал». К 80-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица российского первенства сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».