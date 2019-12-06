Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Запашного
Болельщики московского «Локомотива» на выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» скандировали оскорбительные кричалки в адрес дрессировщика Эдгарда Запашного.
Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.
Матч «Арсенал» — «Локомотив» сейчас проходит в Туле на стадионе «Арсенал». К 80-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнирная таблица российского первенства сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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