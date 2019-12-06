«Локомотив» со счётом 0:4 проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Первый гол забил полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко на 48-й минуте. В середине второго тайма преимущество тульской команды увеличил нападающий Евгений Луценко. На 73-й минуте с поля был удалён хавбек «Локомотива» Мацей Рыбусь. До финального свистка ещё по одному мячу в ворота «железнодорожников» отправили Луценко и полузащитник Горан Чаушич.
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (25) — шестое.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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