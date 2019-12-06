Хусаинов: судья мне рассказывал, как его нокаутировали в раздевалке «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал слова бывшего арбитра Юрия Чеботарёва, который рассказал о договорном характере матча «Динамо» — «Алания» в 1996 году.
«Я был на той игре в качестве гостя, сидел в ложе эфэсбэшников. После игры спустился в подтрибунное помещение. Мы дружим с Юрой, и я хотел зайти в судейскую, сказать, что жду его после матча. И тут меня остановил журналист Сашка Львов. «Не ходи туда, там Толстых свирепствует. Тебе там лучше не появляться», — сказал он мне. Я послушал его, но через какое-то время я решил поехать в гостиницу «Советская», где жил Юра. Там он в деталях рассказал мне о визите в динамовскую раздевалку. Услышав подробности, я сразу сказал ему: «Так, быстро собирай манатки, и пошли отсюда». Честно говоря, опасался продолжения. И мы поехали ко мне домой.
Он рассказал, что инцидент начался в ложе VIP. Один из генералов высказал неудовольствие: «Как же так, на стадионе «Динамо» в ворота «Динамо» ставят пенальти?! Николай Александрович, что это такое?». После матча Толстых зашёл в судейскую и сказал Юре: «Пойдём в раздевалку, посмотришь ребятам в глаза». Он зашёл, и тут его сбоку кто-то нокаутировал — прямо в челюсть ударил. Утром мы поехали в судмедэкспертизу, сняли побои. А потом я позвонил Владимиру Перетурину, и мы рванули на запись его «Футбольного обозрения». Толстых меня потом спрашивал: «Зачем вы туда ездили?». Я ответил: «Николай Александрович, в цивилизованном мире такие вещи недопустимы».
У Чеботарёва были явные внешние повреждения. По губёшке ему заехали прилично. Побои были зафиксированы, есть протокол», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 декабря 2019
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