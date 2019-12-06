Кокорин награждён грамотой «За благие дела»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» был награждён грамотой «За благие дела», сообщает Газета.Ru. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Грамоту 28-летний нападающий получил за поддержку детского футбола на своей малой родине. Соответствующее поощрение получили также форвард «Зенита» Артём Дзюба и полузащитники петербургской команды Олег Шатов и Александр Ерохин.

Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.