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Хусаинов: игрок «Томи» сказал тренеру, что сбил соперника по просьбе начальника

Хусаинов: игрок «Томи» сказал тренеру, что сбил соперника по просьбе начальника
Футбол / РПЛ 0

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов рассказал об одном случае договорного матча, который произошёл в 1990-е годы.

«Я не верю, что матч «Динамо» и «Алании» 1996 года мог быть договорным. Но если он об этом говорят, то версия может быть единственная: об этом знали всего несколько человек. Такое в те годы бывало. Об одном случае мне, например, рассказал бывший тренер «Томи» Владимир Юрин. Их тогда судил Серёжка Зуев. Он поставил пенальти в ворота «Томи», и Юрин после матча высказал ему претензии.

Зуев тогда был очень расстроен, привёз нам кассету, чтобы мы посмотрели тот эпизод, правильно ли он поступил. А через какое-то время мы случайно встретились с Юриным. Он сказал: «Серёга, я уже позвонил Зуеву, извинился. Я потом посмотрел плёнку, и закрались сомнения. Очень уж явно срубил игрока наш центральный защитник. Я потом вызвал его и спросил, зачем он это сделал. А тот ответил: «Начальник команды попросил!» — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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