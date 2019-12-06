Кобелев: Чеботарёв «молодец» — рассказал, как ему вмазали, спустя 23 года

Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слова бывшего арбитра Юрия Чеботарёва, который рассказал о договорном характере матча между бело-голубыми и «Аланией» в 1996 году.

«А, это тот матч, где Чеботарёву в раздевалке кто-то вмазал? Ха-ха! Во-первых, Чеботарёв «молодец», рассказал об этом спустя 23 года. Но дело даже не в этом. Жалко, что на той игре не было VAR. Тогда, если кто и договорился, то это был Чеботарёв. Потому что за такой пенальти, который он поставил, сейчас вообще лишают судейства. Пенальти был липовый. Чеботарёв сейчас ищет какие-то отговорки.

В связи с тем матчем вспоминается этот пенальти, потому что понятно, что «Алания» в то время всеми правдами и неправдами боролась за первое место. Сказать, что это был договорной матч, — полный абсурд. Не могу допустить мысль, что кто-то из игроков «Динамо» мог тогда договориться за спиной команды. О чём вы говорите? Мы никогда не играли договорных матчей.

Я не знаю, как сложилась бы игра дальше, но такие пенальти даже в 1990-е были из ряда вон. Футбол с введением VAR сейчас становится, конечно, чище, но мы видим, что даже VAR не панацея. А тогда, когда футбол был не в самом хорошем ракурсе, футболисты всё равно видели, когда должен быть пенальти, а когда есть предвзятое судейство. Того пенальти и в помине не было. Об этом говорили все. Легче всего сейчас отвести от себя эту ошибку», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.