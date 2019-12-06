Барриос: очень хорошо контролировали игру, большую часть матча провели спокойно

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0).
«Очень рады одержать победу дома, очень важно было набрать три очка, чтобы завершить первый этап перед большим перерывом. Мы своего добились, очень хорошо контролировали игру, большую часть матча провели спокойно и уходим на перерыв чистыми.
У меня всё хорошо со здоровьем. Конечно, небольшая накопленная усталость присутствует, но это оттого, что идёт много матчей подряд. Нужно немного отдохнуть, и к «Бенфике» буду готов на все сто процентов.
Сбавили темп во втором тайме, потому что немного подустали, действовали не так агрессивно. Хорошо, что это никак не повлияло на ход игры. Чуть-чуть устали, но при этом играли на победу.
Чувствуем ли мы, что у нас нет соперников в чемпионате? Нет, соперники по-прежнему сильны и преследуют нас, поэтому расслабляться не стоит. Нужно продолжать набирать свои очки и двигаться к цели, ничего ещё не решено.
Лунёв сказал, что я лучше всех справился бы с ролью Деда Мороза? Мне приятно получать такую поддержку и положительные эмоции в виде шутки от моих партнёров по команде. Надеюсь, что действительно буду хорошим Дедом Морозом и привезу подарок», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 6 декабря 2019
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