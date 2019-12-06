Аджоев: результат «Арсенала» — вершина футбольной вертикали, выстроенной в Туле

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (4:0).

«Конечно, приятно одержать столь крупную победу над серьёзным соперником. Всё-таки «Локомотив» — это гранд российского футбола, клуб с большими возможностями. Тем более всё это происходило на домашнем стадионе, при наших болельщиках. Думаю, мы достойно их отблагодарили за то, что они искренне поддерживали нас на протяжении всей первой половины чемпионата, даже в непростые минуты.

Если помните, накануне серии из пяти матчей с топ-клубами мы как раз говорили о том, что не видим ничего страшного в этих играх. В итоге получились победы над «Спартаком», ЦСКА и «Локомотивом», да и во встречах с «Зенитом» и «Краснодаром» мы имели все шансы набрать очки.

Здорово, что уходим на перерыв с хорошим настроением. Благодарен за это всем в клубе, тренерскому штабу, команде. Отметил бы, что тот результат, который мы сейчас видим, — это вершина всей футбольной вертикали, выстроенной в Туле. Буквально в день матча с «Локомотивом» мы открыли манеж, в котором круглый год смогут заниматься футболом сотни детей.

Теперь всем предстоит хорошо отдохнуть, потом будет подготовка ко второй части чемпионата, где нужно будет подтвердить тот результат, который мы имеем на сегодняшний день. Ну а сейчас все просто очень счастливы, что удалось так сыграть в заключительном матче года», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.