«Сегодня Тула нас научила». Сёмин прокомментировал поражение от «Арсенала»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (0:4).

«Быстрый гол во втором тайме повлиял на дальнейшее направление игры. Хотели сравнять счёт, пошли вперёд большими силами, пропустили контратаку. Ну а после удаления игра закончилась. Хотя первый тайм не предвещал такого положения дел. Но это футбол. Нужно держать удар и сделать выводы — попозже, не на горячую голову. Учиться и принять это поражение. Сегодня Тула нас научила — научила быстро контратаковать, больше выигрывать единоборств. Вот это учёба. Возможно, перед отпуском поражение пойдёт на пользу.

Наверное, психологический момент существует, но есть и другие факторы — много перемен в составе. У нас не такая большая группа футболистов, чтобы они произошли незаметно. Даём много времени молодым футболистам. Пока у нас ничего не получается.

Гилерме прошёл обследование. Серьёзного повреждения нет. Надеемся, что сейчас начнёт тренироваться. Но дело не в Гилерме или Коченкове, не в одном футболисте, а в команде», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».