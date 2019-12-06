Сёмин — об акции фанатов: ситуация сложная с обеих сторон. А Дзюбе — терпеть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об акции фанатов, которые в знак протеста против задержаний болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге ушли с матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» на 30-й минуте.

«Ситуация сложная с обеих сторон. Когда Луиш Фигу перешёл из «Барселоны» в «Реал», его тоже оскорбляли во время матчей. Наверное, тогда в Испании приняли правильное решение, и дальше дело не пошло. В интересах футбола болельщики и правоохранительные органы должны найти общий язык. Без болельщиков футбола нет. Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны. А Дзюбе — терпеть, он крепкий парень. Когда игрок переходит из одного клуба в другой, он должен понимать, что подобные ситуации будут, что он получит долю критики. Нужно терпеть.

Мы чувствовали поддержку болельщиков сегодня, но это не главное. Главное — наши ошибки, которые мы не должны были совершать», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».