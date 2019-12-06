Семак: большой отрыв от «Локомотива» не может не радовать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0).

«Хорошая игра в исполнении команды. Хотелось поздравить болельщиков результатом и игрой, порадовать позитивными эмоциями перед перерывом и Новым годом.

Что касается матча, то, естественно, были ошибки, как и всегда, но хорошо настроились и очень удачно сыграли, много создали моментов. Поздравляю болельщиков и команду с хорошей победой. Будем готовиться к заключительному матчу в этом цикле. Дальше будем смотреть, когда и к чему начинать подготовку.

«Динамо» — хорошая команда. У них хороший набор исполнителей и высококлассная группа атаки. Наши ребята молодцы, справились. За счёт чего? Лучше играли, создавали острые моменты, очень правильно подошли к матчу. Понимали проблемы, сложности, которые периодически возникают, — и с количеством игроков, и с состоянием. Сложно поддерживать эмоции на высоком уровне, чтобы выкладываться в каждом матче. И сегодня тоже ребята молодцы, заслуженно победили.

В прошлом году тоже ушли на перерыв на первом месте, и в этом году уходим на первом. По результатам если говорить, то такие поражения, как в матче с «Рубином», иногда случаются. В матче с «Арсеналом» могло повернуться и в одну сторону, и в другую. Не могу сказать, что мы так уж плохо играли, просто не реализовали моменты, сами соорудили мяч, повлиявший на исход матча. Но завершающая игра в еврокубках ничего не решала, сыграли те, кто выходил не так много в том цикле. Не вижу проблем. В прошлом году, с теми возможностями, прошли достаточно уверенно, хотя и не без спада. Так же и в этом году. Спады есть у всех, проблем никаких нет.

Такой большой отрыв от «Локомотива» убеждает в том, что команда почти решила задачу на сезон? Слова «почти» не существует. Надо решать задачу, идти шаг за шагом к цели. Большой отрыв не может не радовать, но должны готовиться к каждой игре и относиться к каждому матчу с должным настроем, чтобы радовать болельщиков и себя. Результат матча и игра команды — это то, над чем мы работаем», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».