Луценко — о победе над «Локо»: чувствовал — победим. Осень и зима – наше время

Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (4:0).

«В первом тайме от нас исходила невнятная игра, «Локомотив» при наличии таких хороших полузащитников, как Крыховяк и Миранчук, владел мячом и контролировал игру. Если бы они забили, у нас были бы большие проблемы. Не могу никак объяснить этот тайм, потому что не то мы хотели показать. А во втором тайме мы проводили наши классические контратаки, а после второго гола мы вообще поймали кураж. У нас получалось всё.

Еврокубки? Когда я приходил в команду, мне руководство и другие люди сказали, что нам нужно повторить как минимум то, что было в прошлом году. Мы будем стремиться к этому, но вы понимаете, что сейчас другая команда, нежели та, которая была в прошлом. После прошлого сезона уже совсем другие ожидания от команды и опускаться ниже той планки нет смысла.

Если бы мне сказали перед матчем, что мы обыграем «Локомотив» со счётом 4:0, я бы поверил! Футбол – это коллективный вид спорта, 22 человека играют с единым зарядом и целью сделать праздник в заключительном матче перед большим перерывом. К тому же мы давно не выигрывали дома при своих трибунах. Перед матчем я чувствовал, что победим. Да и ребята были настроены оптимистично, как они мне сказали: «Осень и зима – наше время!» — сказал Луценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.