Луценко — об акции фанатов: не будет болельщиков — не будет футбола

Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился мнением об акции фанатов, которые в знак протеста против задержаний болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге ушли с матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» на 30-й минуте.

«Честно говоря, не обратил внимания, что опустели трибуны. В пылу игры не обращаешь на это внимания, просто выполняешь свою работу. Что касается самой акции, то с болельщиками нужно как можно больше общаться. Ведь, как говорится, если не будет болельщиков — не будет футбола. Тем более в таких клубах, как «Арсенал», где весь город, относительно маленький, живёт одной командой. Нужно находить диалог и общаться, чтобы этого больше не повторилось. Повторюсь, Тула живёт одной командой, и если к болельщикам будут относиться не как к болельщикам, то ни к чему хорошему это не приведёт», — сказал Луценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.