Семак — о Лиге чемпионов: ситуация сложная, не совсем всё от нас зависит
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Должны делать свою работу. Ситуация сложная, не совсем всё от нас зависит. Ребята уже молодцы, что набрали семь очков, учитывая длительный перерыв в выступлении в рамках Лиги чемпионов. Сыграли достойно, сделаем всё, чтобы как можно лучше сыграть в Лиссабоне. Посмотрим на исход матча соперников, не всё зависит от нас», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Матч «Бенфика» — «Зенит» состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» 10 декабря, начало — в 23:00 мск. В параллельной встрече сыграют «Лион» и «РБ Лейпциг».
Турнирная таблица Лиги чемпионов доступна на «Чемпионате».
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