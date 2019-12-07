Защитник «Тамбова» Осипенко перейдёт в «Ростов» за € 500 тыс.

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Тамбова» Максим Осипенко перейдёт в «Ростов». Сумма трансфера составит около € 500 тыс.

Осипенко перешёл в «Тамбов» летом текущего года из воронежского «Факела». Всего в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 16 матчах. На его счету 1 забитый мяч и 1 жёлтая карточка. Контракт 25-летнего футболиста с «Тамбовом» рассчитан до лета следующего года. Ранее Осипенко выступал также за омский «Иртыш».

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает 5-е место. В активе команды после 18 туров 31 очко. «Тамбов» находится на предпоследнем, 15-м месте, команда набрала 18 очков. Отставание от 12-го места, которое даёт право сохранить прописку в РПЛ, составляет всего 1 очко.