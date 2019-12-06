Семак: восхищаюсь профессионализмом Краневиттера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о заменах в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0).

«Краневиттер вышел во втором тайме, потому что он хорошо тренируется. До этого Барриос не давал возможности и повода. Кроме того, у нас есть конкуренция и каждый футболист заслуживает появления в старте. Дали немного отдохнуть Барриосу, Дзюбе, Ивановичу, которым приходится много играть. Для них график очень напряжённый. Выпустили тех, кто не ослабил позиции, получил определённый тонус. Восхищаюсь профессионализмом и отношением к делу Матиаса. Это пример того, как нужно относиться к своей работе. Посмотрим, что будет в зимнюю паузу. Понимаем, что он хочет играть.

По второй части сезона вопросов не стоит. Если у кого-то будет желание покинуть клуб, чтобы играть больше, будем рассматривать предложения. С моей стороны буду стараться идти навстречу игрокам. Есть футболисты, у которых заканчиваются контракты в конце сезона, но тут вопрос к клубу, а не ко мне. Потому что у меня контракт тоже заканчивается», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».