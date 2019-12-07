Кержаков: было непривычно играть без «Виража» во втором тайме

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0).
«За счёт чего «Зениту» удалось задавить «Динамо» в первом тайме? Думаю, за счёт командной игры и индивидуального мастерства определённых игроков. Но сегодня все молодцы.
Что касается отсутствия активной поддержки во второй половине, то скажу честно: непривычно играть без «Виража», к сожалению.
Давайте дождёмся заключительной игры с «Бенфикой», и тогда уже можно будет сказать, в каком настроении уходим на перерыв в чемпионате. Это самый важный матч первой половины сезона», — сказал Кержаков в интервью пресс-службе «Зенита».
Напомним, болельщики обеих команд покинули стадион на 40-й минуте в знак протеста против действий правоохранительных органов, которые в минувшие выходные в массовом порядке задерживали фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге.
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