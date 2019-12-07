«Динамо» заинтересовалось лучшим бомбардиром чемпионата Польши
Форвард варшавской «Легии» Ярослав Незгода может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает TVP Sport.
Согласно информации источника, бело-голубые входят в число клубов, которые проявляют интерес к 24-летнему нападающему. Также укрепить состав поляком желают команды из Бельгии, Германии, Италии и США. Отмечается, что «Легия» готова продать футболиста за сумму в € 4 млн, однако на сегодняшний день официального предложения по нему клуб не получал.
В текущем сезоне Незгода принял участие в 15 матчах чемпионата Польши. На его счету 11 забитых мячей и 1 результативная передача. Вместе с Кристианом Гуткьяером («Лех») он является лучшим бомбардиром первенства. Контракт Незгоды с «Легией» рассчитан до лета 2022 года.
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